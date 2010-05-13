Як відновити роботу алюмінієвого комбінату?

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ і генеральний директор об`єднаної компанії "Російський алюміній", мільярдер Олег ДЕРИПАСКА під час зустрічі, що відбулася днями у Києві, визначили шляхи відновлення повноцінної роботи Запорізького алюмінієвого комбінату (ВАТ "ЗАлК", м. Запоріжжя).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції запорізький губернатор Борис ПЕТРОВ.

"Вони намітили ряд серйозних кроків, які приведуть до розвитку цього підприємства. Сподіваюся, що вони скоро будуть викладені на папері", - сказав губернатор.

Довідка УНІАН. "ЗАлК" - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн первинного алюмінію в рік.

У 2004 році власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить у десятку найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 році "ЗАлК" перейшов під контроль об`єднаної компанії "Російський алюміній" (ОК "РусАл"), створеної у березні 2007 року шляхом злиття "РусАла", СУАЛа і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.

З 2005 р. керівництво підприємства періодично заявляло про можливість зупинки комбінату, зважаючи на нерентабельність виробництва за існуючих тарифів на електроенергію. Компанія СУАЛ, а потім ОК "РусАл" зверталися до влади України з проханням знов ввести для комбінату диференційований тариф на електроенергію, який існував до його відміни в 2005 році, але безрезультатно.

У січні 2008 р. генеральний директор ВАТ "ЗАлК" Олександр КОТЮК заявив, що Запорізький алюмінієвий комбінат унаслідок підвищення тарифу на електроенергію до позначки 6 центів за 1кВт/год. став "планово збитковим". 3 листопада 2008 року об`єднана компанія "РусАл" - власник контрольного пакету акцій Запорізького алюмінієвого комбінату приступила до консервації електролізного і глиноземного виробництв підприємства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ "ЗАлК", причина ухвалення рішення про консервацію даних виробництв - відсутність рішення уряду України про надання комбінату диференційованого тарифу на електроенергію відповідно до світової практики.