Оформлених рішень щодо Ан-70 з боку Міноборони Росії немає

Оформлених рішень щодо військово-транспортного літака Ан-70 з боку Міністерства оборони Росії поки немає.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив керівник Об`єднаної авіаційної корпорації (ОАК) РФ Олексій ФЕДОРОВ.

О.ФЕДОРОВ зазначив, що на даний момент ОАК не є безпосереднім учасником даного проекту.

«Він (проект Ан-70. – УНІАН) наближається до закінчення дослідно-конструкторських робіт і випробувань. Після їх закінчення, коли стануть остаточно зрозумілі характеристики літака, своє ставлення до нього сформують і ВПС РФ, і інші замовники. За нашими даними, поки ВПС РФ підтверджують свій інтерес, але офіційно оформлених рішень щодо літака на даний момент немає», - сказав О.ФЕДОРОВ.

За його словами, після їх ухвалення, а також після оцінки решти ринку, буде приблизно зрозумілий обсяг виробництва – прийматимуться рішення щодо початку його виробництва і вибору для цього найкращої виробничої кооперації.

«Як таких перешкод для початку виробництва немає: ОАК як інтегрована структура, безумовно, може організувати виробництво цього літака. Проте в умовах ринкової економіки перед початком виробництва необхідно зрозуміти розміри і джерела фінансування, необхідного для підготовки виробництва і запуску серії, порядок повернення інвестицій. На даний момент такого розуміння немає», - сказав О.ФЕДОРОВ.

Як повідомляв УНІАН 26 травня командувач Повітряно-десантних військ РФ генерал-лейтенант Володимир ШАМАНОВ повідомив, що Міністерство оборони РФ в рамках державної програми озброєнь на 2011-2020 роки планує відновити виробництво Ан-124 «Руслан» і купити 40 Ан-70.

За його словами, літак Ан-70 після всіх доопрацювань повинен зайняти нішу Ан-12.

Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася відповідно до підписаних угод Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 роках. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумніву в доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з`явилися повідомлення, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол відновлення робіт між РФ і Україною з проектування і виготовлення літака Ан-70 був підписаний у серпні 2009 року під час авіасалону МАКС-2009. У жовтні було укладено додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн. рублів для закінчення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, до бюджету Росії закладено близько 500 млн. рублів.

Головними замовниками літака є Міністерства оборони Росії і України.