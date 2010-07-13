Експерт: транзит венесуельської нафти став політичним питанням

Питання транзиту венесуельської нафти через Україну перейшло в політичні рамки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Києві висловив президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр ТОДІЙЧУК.

«Скільки вже стукає до нас білоруська влада з проханням все-таки створити умови, щоб прокачати (нафту) трубопроводом, бо трубопровід є дешевшим і значно потужнішим видом транспорту. Білорусь бачить уже до 2015 року збільшення обсягів транспортування на свої заводи до 8-9 млн. тонн нафти», - відзначив він. За словами експерта, українські залізниці такі обсяги нафти перевезти не зможуть «за будь-яких намагань».

«Тому вони просять якщо не сьогодні перейти, то створити чіткий графік, взяти взаємні зобов’язання щодо використання (трубопроводу) "Одеса-Броди" для постачання нафти. Але, знову-таки, це питання перейшло в рамки політичні, і Україна тут зайняла вичікувальну позицію. І поки що лише якийсь невеликий шматок хліба у всьому цьому одержали наші залізничники», - сказав О.ТОДІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, уряди України і Білорусі підписали двосторонню угоду про заходи з розвитку співпраці щодо транспортування нафти до Білорусі територією України.

За даними міністерства, Україна має технічні можливості для прийому нафти в чорноморських портах, її перевалки і подальшого транспортування до Білорусі з використанням залізничного і трубопровідного транспорту відповідно до запропонованих білоруською стороною обсягів – до 4 млн. тонн нафти в період з 1 травня 2010 року по квітень 2011 року, з подальшим збільшенням до 10 млн. тонн нафти на рік.

Нагадаємо, згідно з домовленостями президентів Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА й Венесуели Уго ЧАВЕСА, Мінськ планує купити у Каракаса 4 млн. тонн нафти в 2010 році і 10 млн. тонн – в 2011 році. Венесуельська нафта, що її купує Білорусь, надходить з Венесуели танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирської НПЗ залізничним транзитом через Україну.