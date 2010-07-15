Азаров нарікає: костюми українського пошиву стали великою рідкістю

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність проведення реформ у системі вищої освіти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні під зустрічі з представниками дипломатичних кіл.

Він відзначив, що реформи необхідно проводити з тим, щоб досягти підвищення якості освіти.

М.АЗАРОВ повідомив, що за останніми даними, число абітурієнтів вузів цього року становить 1 млн. осіб, з яких 400 тис., - випускники нинішнього року і 600 тис. - колишніх років.

Водночас кількість студентів-першокурсників цього року має бути близько 500 тис. «Кількість місць у нас 500 тис., подало заяв – мільйон. Виникає одразу багато питань. З одного боку добре – люди хочуть отримати вищу освіту, з другого боку – чи здатні ми дати хорошу і якісну освіту саме цим 500 тисяч молодим людям», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він відзначив, що в Україні сьогодні 900 вузів, і значна частина з них створена на базі колишніх технікумів і ПТУ. «Чи володіють вони (ці вузи) необхідною матеріально-технічною базою, чи є там необхідні викладачі, чи є наукові школи, щоб готувати фахівців на високому рівні?», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він відзначив, що за наявними даними, поточного року з 500 тис. нових студентів 90 тис. поступають на юридичні факультети. «А чи необхідно нам 90 тисяч юристів?» - спитав М.АЗАРОВ.

При цьому він повідомив, що знає, що навіть колишній технікум швейної промисловості готує зараз 2,5 тис. юристів.

«Виходить, швейна промисловість нам вже не потрібна, а юристи потрібні. А до речі, знайти костюм українського виробництва велика рідкість, а легка промисловість у нас забезпечує потребу населення лише на 1%, а колись Україна виробляла все абсолютно сама», - сказав М.АЗАРОВ.

«Отже, певна річ, реформа системи освіти потрібна, причому реформа знову непопулярна, однак діватися нікуди – треба проводити і її», - наголосив М.АЗАРОВ.