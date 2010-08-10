Офіцерам на небезпечних арсеналах рік піде за півтора

Міністерство оборони і Генеральний штаб Збройних сил України ініціюватимуть встановлення для офіцерів, які служать на вибухонебезпечних арсеналах, вислуги років з розрахунку один рік за півтора.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони України, про це заявив сьогодні начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Григорій ПЕДЧЕНКО під час відвідування 6-го арсеналу Командування сил підтримки ЗСУ, що дислокується неподалік міста Ічня Чернігівської області.

В Міноборони підкреслили, що мета цього кроку – покращення системи кар’єрного зростання і залучення на такі об’єкти кращих військовослужбовців.

На території арсеналу начальник Генштабу провів зустріч із керівництвом Чернігівської обласної державної адміністрації, Ічнянської райдержадміністрації і райради, Головних управлінь МВС та МНС у Чернігівській області. Під час зустрічі обговорювалися нагальні питання забезпечення норм пожежної безпеки прилеглої до арсеналу території.

Аналізуючи умови проходження служби на таких об’єктах, Г.ПЕДЧЕНКО вказав на неналежні перспективи кар’єрного зростання військовослужбовців.

«Офіцер повинен знати своє майбутнє, знати, що через три роки відданої служби на цьому об’єкті його чекає або навчання, або вища посада», – заявив начальник Генштабу ЗСУ.

Г.ПЕДЧЕНКО віддав розпорядження надати у стислі терміни пропозиції щодо побудови системи кар’єрного зростання офіцерів, які проходять службу на арсеналах, базах і складах.

«Ми опрацюємо перелік арсеналів, баз і складів і вийдемо з пропозицією до уряду щодо встановлення для офіцерів, які проходять на них службу, вислуги років із розрахунку один рік за півтора», – сказав він.

Підбиваючи підсумки своєї роботи на 6-му арсеналі, начальник Генштабу – Головнокомандувач Збройних сил України відзначив, що на цьому об’єкті виконано серйозний обсяг робіт щодо забезпечення вибухопожежобезпеки.

За інформацією Міноборони, 6-й арсенал Командування сил підтримки ЗСУ займає площу 682 гектари і є одним із найбільших об’єктів зберігання озброєння та боєприпасів в Україні. На його території у понад 160 сховищах і відкритих майданчиках зберігається 151 тис. тонн ракет і боєприпасів, серед яких представлена майже вся їх номенклатура.

Завтра, 11 серпня, повідомили в Міноборони, члени робочої групи на чолі з начальником Генштабу працюватимуть на об’єктах зберігання озброєння і боєприпасів ЗСУ в Черкаській області.