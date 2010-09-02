Україні пророкують «серйозну епідемію»

У жовтні в Україні очікується серйозна епідемія грипу. Перша хвиля хвороб припаде на середину вересня. Про це "Сегодня" розповів директор Українського центру грипу Олександр Гриневич.

«Епідемії грипу можна чекати, швидше за все, наприкінці жовтня. Все залежить від того, якими будуть погодні умови. Але, швидше за все, незначна хвиля епідемії буде вже на другому тижні вересня, а розвиток усе це отримає в другій половині жовтня», - сказав Олександр Гриневич.

Як раніше повідомляло ИА «НОВИЙ МОСТ», минулої осені і взимку через епідемію грипу H1N1 в Україні померли більше тисячі людей, а перехворіли вірусом – понад 2 млн. У зв`язку з цим, медики закликають робити щеплення від грипу вже зараз.