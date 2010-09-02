Держкомісія з цінних паперів: 80% Київміськбуду продали ще в 2009-му

Пакет акцій «Київміськбуду» в розмірі 80% статутного фонду було реалізовано на аукціоні на українській універсальній торговій біржі 27 червня 2009 року за 114 млн. 75 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Дмитро ТЕВЕЛЄВ.

За його словами, про це свідчать результати проведеної Держкомісією перевірки.

Д.ТЕВЕЛЄВ сказав, що в аукціоні брали участь два учасники, одним із яких була «Фінансова компанія «Новий регіон», яку й було визнано переможцем цього конкурсу.

За словами голови ДКЦПФР, заявлена компанією сума за пакет акцій «Київміськбуду» була перерахована на рахунок Київської міської адміністрації з червня по вересень 2009 року. Вже 1 жовтня 2009 року представниками Київської міськадміністрації було підписано передавальне розпорядження на перереєстрацію акцій «Київміськбуду» на нового власника. Проте, як зазначив Д.ТЕВЕЛЄВ, реєстратор «Київміськбуду» компанія «Термінал-реєстр» отримав відповідне розпорядження 30 червня 2010 року і вже 2 липня ним було виконано всі дії з перереєстрації акцій компанії. Того ж дня акції компанії були знерухомлені у хранителя «Фондовий союз «Україна».

Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді та перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві та 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.