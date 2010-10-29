Інститут генплану помер, хай живе Інститут генплану

Київрада визнала таким, що втратило чинність, рішення від 27 травня про утворення КП “Інститут Генерального плану м.Києва” і при цьому перейменувала в Інститут генплану Києва комунальну організацію “Центр містобудування та архітектури”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради. За нього проголосували 75 депутатів.

Також депутати сьогодні на засіданні затвердили статут Інституту Генерального плану Києва.

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Як повідомляв УНІАН, 27 травня Київ рада створила комунальне підприємство «Інститут генплану м. Києва» з мінімальним розміром статутного фонду у розмірі 5 тис. грн. Як зазначалось у пояснювальній записці до рішення, у березні 2005 року Київрада прийняла рішення про створення комунального підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут генерального плану м. Києва». Водночас, фактично дане рішення не було реалізоване, у зв’язку з чим скасоване у 2007 році.

Натомість, станом на травень ц.р. "виникла нагальна необхідність у застосуванні наукового підходу до розробки генплану Києва". Передбачалось, що "утворення Інституту генплану як підприємства комунальної власності дозволить економити бюджетні кошти, оскільки розробка генплану відбувається із залученням наукових організацій різних форм власності".

КО «Центр містобудування та архітектури» засновано 15 листопада 2002 року. Воно здійснювало роботи у галузі проектування територій мікрорайонів, житлових груп, окремих будинків чи споруд в комплексі з об’єктами соціально-культурного,торговельно-побутового та іншого призначення.

Як повідомляв УНІАН, розробку нового генплану розвитку Києва до 2025 року планується завершити до кінця першого кварталу 2011 року. Замовником нового генерального плану столиці виступає Головне управління містобудування і архітектури КМДА, генеральним підрядчиком – «Центр містобудування і архітектури».

Проте ряд експертів вважають, що концепція нового Генерального плану розвитку Києва до 2025 року розроблялася для приховування незаконних відведень земель.

Зокрема, заступник голови ВГО «Національний екологічний центр України» Олексій ВАСИЛЮК зазначив, що «...все те, що було роздане всупереч генплану до 2020 року, воно все включене по факту, неначе так і треба, в концепцію генплану до 2025 року. І ми схильні вважати, що такий документ єдине що робить – узаконює порушення попереднього генплану».

А заступник директора ГП «Інститут Київгенплан», яке займалося розробкою чинного генплану Києва, Володимир ЖЕЛТКОВСЬКИЙ вважає, ніякої "нової концепції" немає, «...є опорний план по всіх незаконних відведеннях... в охоронних зонах, у відказниках, де завгодно. І зараз вони це проштовхнуть».

На початку червня голова Кабінету Міністрів України Микола АЗАРОВ підтримав ідею про твердження Генплану Києва в Кабміні.