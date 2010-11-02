Митрополит Володимир освятив Київський ювелірний завод

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР освятив Київський ювелірний завод і ювелірну продукцію церковної тематики, яка виготовлена за традиціями православ`я.

Як передає кореспондент УНІАН, голова правління КЮЗ Сергій ЦЮПКО після молебню і освячення підприємства і церковного начиння повідомив: «До випуску ювелірної продукції церковної тематики ми готувалися три роки, вивчали, як це робити правильно, за канонами, і коли прийшли до певного обсягу, звернулися за благословенням Блаженнійшого Митрополита ВОЛОДИМИРА. Ми одержали це благословення і відтепер 10% від продажу продукції церковної тематики перераховуватимемо на будівництво Кафедрального собору УПЦ. Цей храм будується всім миром, і ми хочемо залучитися до цього», - сказав С.ЦЮПКО.

Предстоятель УПЦ Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР освятив ювелірну продукцію церковної тематики, що виготовлена за традиціями православ`я.

Блаженнійший Митрополит ВОЛОДИМИР ознайомився з новинками КЮЗ, серед яких - відтворені образи найшановніших ікон православної церкви, зроблені вручну за старовинною технологією темпера і левкас. Унікальність цих ікон - у складній обробці якісних порід дерева, лики ікон написані майстрами іконописцями натуральними фарбами за старовинною традиційною технологією.

Як пояснили у виробничому цеху КЮЗ, для виготовлення ікони за технологією темпера і левкас потрібно близько 2 місяців.

Для виготовлення ікон використовується срібло 999,9* проби, цінні породи дерева, з нанесенням на кіот сухозлітного золота 999,9* проби. При обробці деяких ікон використовуються напівкоштовне каміння, золочення, чорніння. За словами майстрів КЮЗ, ці ікони можуть зберігатися сторіччя.

Предстоятель УПЦ освятив виробничі цехи КЮЗ, побажав працівникам ювелірного заводу Божого благословення в праці та вручив ікони Воскресіння Христового.

«Справа, якою ви займаєтеся – це дар Божий. Хай Господь допомагає вам створювати не лише продукцію церковного вжитку, але й інші красиві речі, які приноситимуть радість людям у повсякденному житті», - сказав Митрополит ВОЛОДИМИР.

Як повідомили в прес-службі КЮЗ, до всіх виробів церковної тематики додається бирка з благословенням Предстоятеля УПЦ та інформацією про те, що покупець, який придбав такий ювелірний виріб, вносить свій внесок - жертвує на будівництво Кафедрального Собору на честь Воскресіння Христового і духовно-просвітницького центру Української православної церкви.

Новий вид виробів православної тематики буде представлений в мережі фірмових магазинів і салонів обміну Київського ювелірного заводу.

Довідка УНІАН. ВАТ "Київський ювелірний завод" - найбільший виробник ювелірних виробів в Україні. Підприємство створене в 1936 році. В асортименті ювелірних виробів ВАТ "Київський ювелірний завод" налічується близько 10 тис. найменувань. За місяць КЮЗ виробляє 6,5 тис. найменувань. Щомісячно у виробництво запускається близько 50 нових прикрас, таким чином, за рік продукція поповнюється на 600 новинок. Продукція Київського ювелірного заводу реалізується в 59 фірмових магазинах і 48 салонах обміну. Вже в 1-му півріччі 2010 року було відкрито 8 нових ювелірних магазинів. Наприкінці 2010 - початку 2011 року планується відкрити магазини в таких містах, як: Береговому, Керч, Київ, Луцьк, Львів, Мелітополь, Одеса, Севастополь, Херсон, Чернівці. Мережа салонів обміну цього року розшириться в Береговому, Керчі, Києві, Луцьку, Львові, Мелітополі, Одесі, Севастополі, Херсоні, Чернівцях, Миколаєві, Прилуках, Рівному, Харкові, Ялті.

КЮЗ виробляє широкий асортимент ювелірних виробів церковного призначення: хрести, ладанки, ікони, ланцюги, Євхаристичні набори та інше церковне начиння. Майстри КЮЗ виготовили оклад для ікони Успіння Пречистої Пресвятої Богородиці, який знаходиться в Хрестовоздвиженському храмі над царськими брамами у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, а також унікальний Євхаристичний набір для Храму Воскресіння Христового в Єрусалимі й багато що іншого.

13 срібних лампад, виготовлених ювелірами КЮЗ, розташовані біля Гроба Господнього – поряд з грецькими, католицькими і вірменськими. У Храмі Різдва Христового у Віфлєємі знаходяться ще 12 срібних лампад. На замовлення Єрусалимського патріарха ФЕОФІЛА III ювеліри заводу виготовили 24 лампади для Храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, які розташовані біля плити помазання.