Зварич: Верховна Рада є неправочинною за Конституцією та рішенням КС

У випадку виходу депутата із фракції його повноваження припиняє керівний партійний орган, а не Верховна Рада. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді України Роман ЗВАРИЧ, коментуючи заяви опозиційних депутатів про вихід з фракцій БЮТ і “Наша Україна”, повідомляє прес-служба "Нашої України".

"Конституція встановлює (зокрема в частині 6 статті 81), що у випадку виходу депутата із фракції, котра була створена на основі партії або блоку, що переміг на парламентських виборах, вищий керівний орган цього блоку або партії має право достроково припинити повноваження такого народного депутата", - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

Він наголосив, що "на відміну від процедури, коли народний депутат за власною ініціативою складає свої повноваження, такий крок народного депутата і згодом рішення відповідного керівного органу партії чи блоку не вимагає підтвердження окремим рішенням Верховної Ради".

"Тому таке рішення вступає в силу з моменту його ухвалення", - заявив Р.ЗВАРИЧ.

Він також повідомив, що "існує ще одна норма, визначена частиною другою статті 82 Конституції України (тлумачення цієї диспозиції, до речі, міститься в рішенні КС від 17 жовтня 2002 року), в якій сказано, що у випадку, якщо склад парламенту буде нараховувати менше 2/3 від його конституційного складу, Верховна Рада втрачає свою повноважність".

"Втрата повноважності" – це пряма цитата із згаданого мною рішення КС, і вона міститься не в мотивувальній частині а у постановчій, резолютивній частині самого рішення. Тому у таких випадках Верховна Рада України не може вважатися правочинною, тобто такою, яка уповноважена приймати якісь рішення”, - зауважив представник Президента у ВР.

Крім того, прес-служба “Нашої України” наводить роз’яснення юристів про процедуру припинення повноважень народного депутата України.

Так, частиною шостою статті 81 Конституції України передбачено дострокове припинення повноважень народного депутата України на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення в разі виходу народного депутата України із складу фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за списками якого (якої) його було обрано до парламенту.

Вжитий в положенні частини шостої статті 81 Конституції України термін «вихід» , яким позначено підставу для дострокового припинення повноважень народного депутата України, означає засноване на його власному вільному волевиявленні подання відповідної заяви з відповідним наміром.

З урахуванням існуючих правових умов, достатньою підставою для достроково припинення повноважень народного депутата України за частиною шостою статті 81 Конституції України є подання народним депутатом відповідної заяви і прийняття за наслідками її розгляду відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

Варіант дострокового припинення повноважень народних депутатів через подання ними заяв про вихід з фракції реалізовано з огляду на можливість створення у такий спосіб стану неповноважного складу Верховної Ради України, зазначається в роз’ясненні. Згідно частини другої статті 82 Конституції України Верховна Рада України вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу (тобто наявності більш ніж 300 народних депутатів України).

В пункті 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 № 17-рп/2002 (справа щодо повноважності Верховної Ради України) визначено: «Положення частини другої статті 82 Конституції України щодо умов повноважності Верховної Ради України у взаємозв`язку з положенням частини четвертої статті 79 Конституції України треба розуміти так, що Верховна Рада України є повноважною, тобто правомочною приймати закони і реалізовувати інші конституційно визначені повноваження, за умов обрання не менш як двох третин від її конституційного складу і складення новообраними народними депутатами України присяги. Ця конституційна вимога є умовою повноважності Верховної Ради України протягом всього періоду скликання і не може розглядатися лише як підстава для відкриття її першого засідання першої сесії (абз.1)»

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, лідери БЮТ і «Нашої України» повідомили, що народні депутати від цих політичних сил мають намір написати заяви про вихід з фракцій, і таким чином достроково припинити свої депутатські повноваження. Зокрема, лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО зазначила, що згідно зі статтею 82 Конституції України ВР легітимна тільки у тому випадку, якщо функціонує в складі не менше двох третин від повного складу ВР.

У складі фракцій БЮТ і “Наша Україна”, відповідно, 125 та 77 народних депутатів.