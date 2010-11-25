Україна зможе навчати єгипетських військових своїм коштом?

Уряд вивчить можливість надання державних стипендій для навчання єгипетських студентів в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ на Шостому засіданні спільної Міжурядової українсько-єгипетської комісії з питань економічного і науково-технічного співробітництва, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Ми готові вивчити можливість надання певної кількості державних стипендій на наступний рік для навчання єгипетських студентів в українських вузах», - зазначив М.АЗАРОВ у відповідь на прохання прем’єр-міністра Арабської Республіки Єгипет Ахмеда НАЗІФА організувати в Україні підготовку кадрів, зокрема військових, для його держави.