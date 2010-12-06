МЗС здивоване звинуваченнями Гриценка

Міністерство закордонних справ України здивоване звинуваченнями народного депутата Анатолія ГРИЦЕНКА на адресу керівництва МЗС та Міноборони з приводу направлення українських миротворців до Кот д’Івуару.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС.

“Публічна заява народного депутата України А.ГРИЦЕНКА, в якій він звинувачує керівництво МЗС та Міноборони України у професійній безвідповідальності у зв’язку із участю українського миротворчого контингенту в операціях ООН із збереження миру і безпеки в Кот д`Івуар, викликає щонайменше здивування та вимагає додаткових роз’яснень”, - зазначили в МЗС.

По-перше, звернули увагу в МЗС, йдеться не про направлення українських миротворців до Кот-д`Івуару, а про тимчасову передислокацію із сусідньої Ліберії, де Україна у Місії ООН представлена вже понад 6 років, двох військово-транспортних вертольотів з екіпажами (25 осіб особового складу та 2 вертольоти Мі-8МТ). Згідно з резолюцією РБ ООН 1951 (2010), термін такої передислокації не перевищуватиме 4-х тижнів, зазначається в коментарі.

При цьому в МЗС додали, що про доцільність залучення ООН українського вертолітного підрозділу до виконання завдань не лише у сусідньому з Ліберією Кот д’Івуарі, а й Сьєрра-Леоне і Гвінеї, Міністерство оборони поінформувало МЗС України ще у березні 2006 року, коли міністром оборони України був саме А.ГРИЦЕНКО. У вересні того ж року Верховна Рада України дала згоду на перекидання українських миротворців і техніки до Сьєрра-Леоне, чим самим Україна суттєво підвищила свій авторитет в ООН, започаткувавши новий напрямок миротворчості («міжмісійна підтримка»). Міністром оборони на той час також залишався А.ГРИЦЕНКО, підкреслили в МЗС.

У коментарі також зазначається, що до кола завдань українського вертолітного підрозділу входить, насамперед, забезпечення повітряного патрулювання і повітряної розвідки, а також перевезення персоналу ООН і вантажів під час президентських виборів. На жаль, миротворча діяльність ООН передбачає безпекові ризики для «блакитних шоломів», на які вони, як і держави-контрибутори, йдуть свідомо і добровільно, додали також у міністерстві.

По-друге, наголосили в МЗС, закиди А.ГРИЦЕНКА, що Україна перетворюється на „таке собі «миротворче таксі за викликом», «готове обслуговувати будь-які запити чиновників ООН”, які роками «делікатно», але наполегливо відхиляють європейські держави, які дбають про життя своїх громадян”, скидаються на відверту дезінформацію. В МЗС України стверджують, що європейські держави не відхиляють запити ООН. До двадцятки провідних країн-контрибуторів миротворчих операцій на сьогодні входять Італія та Франція, на 22 місці – Іспанія. Що стосується саме Операції ООН у Кот д’Івуарі, то до її складу входять, зокрема, французькі, швейцарські, польські, румунські, сербські, молдавські, російські, а також канадські та турецькі військовослужбовці та поліцейські. Зокрема, Франція має в Кот д’Івуарі власний миротворчий контингент «Єдиноріг» у складі понад 900 осіб, в т.ч. і з ударними вертольотами, йдеться в коментарі.

Таким чином, підкреслили в МЗС, вказаний крок України повністю відповідає її статусу як країни-засновниці ООН, яка, підписавши Статут ООН, добровільно взяла на себе колективне зобов’язання з підтримання міжнародного миру та безпеки. Окрім цього, він на практиці імплементує Стратегію миротворчої діяльності України, у розробці якої взяв участь А.ГРИЦЕНКО як колишній міністр оборони України, зазначається в коментарі зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає відставки міністрів оборони Михайла ЄЖЕЛЯ та закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА за направлення українських миротворців до Кот-д`Івуару.