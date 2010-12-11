Провідник потягу Київ-Москва намагався вивезти шість радіостанцій
08:55, 11 грудня 2010Суспільство
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Повідомлення з Конотопа
У Сумській області прикордонно-митна група у поїзді «Київ-Москва» виявила шість контрабандних радіостанцій.
Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, прилади радіозв`язку «Presidentharry» заховав за холодильником у своєму купе провідник поїзда «Київ-Москва».
Радіостанції були виявлені під час перевірки вагона у пункті пропуску «Конотоп».
Співробітники правоохоронних органів вилучили контрабандний товар і передали його працівникам митниці.
Провідник поїзда за спробу провезти контрабанду буде притягнутий до відповідальності.
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