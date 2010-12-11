Провідник потягу Київ-Москва намагався вивезти шість радіостанцій

У Сумській області прикордонно-митна група у поїзді «Київ-Москва» виявила шість контрабандних радіостанцій.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, прилади радіозв`язку «Presidentharry» заховав за холодильником у своєму купе провідник поїзда «Київ-Москва».

Радіостанції були виявлені під час перевірки вагона у пункті пропуску «Конотоп».

Співробітники правоохоронних органів вилучили контрабандний товар і передали його працівникам митниці.

Провідник поїзда за спробу провезти контрабанду буде притягнутий до відповідальності.