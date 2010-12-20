Електронні соціальні карти для початку запустять у п'яти регіонах

З 1 січня 2011 року в Києві, Київській, Харківській, Чернівецкій областях і Криму будуть запущені пілотні проекти з впровадження електронних соціальних карт для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив народний депутат України, радник Президента України Валерій КОНОВАЛЮК.

За його словами, впровадження такої карти вирішить проблему адресного розподілу пільг українцям, заощадить державі мільярди бюджетних коштів, підвищивши рівень соцзахисту населення.

Як відзначив В.КОНОВАЛЮК, недосконалість системи розподілу пільг призводить до того, що ця сфера «залишається благодатним грунтом для зловживань з бюджетними коштами».

Зокрема, народний депутат відзначив, що сьогодні в Україні різного роду пільгами користується 13 млн. людей. При цьому в країні існує 611 видів пільг, які одержують люди, що абсолютно не мають на них права, внаслідок чого з бюджетів усіх рівнів «безгосподарно витрачається близько 40 млрд. грн. на рік».

Зокрема, відзначив В.КОНОВАЛЮК, із загальної кількості пільговиків менше 23% коштів (близько 5 млрд. грн.), що виділяються, від прямих соціальних виплат надходить до бідних, а решта грошей (близько 17 млрд. грн. або 6% доходу держбюджету) прямує населенню з вищим рівнем доходів.

Пояснюючи необхідність впровадження електронної соціальної карти, В.КОНОВАЛЮК зазначив, що в результаті цього «ми доб`ємося цільового використання бюджетних коштів і одержимо цільову соціальну допомогу тим, хто має потребу. Крім того, сама програма дозволить скоротити колосальну кількість чиновників і дасть можливість усунути корупційні схеми, побудовані на системах «відкотів».

На його переконання, в результаті впровадження прозорої системи розподілу соціальних пільг шляхом впровадження електронних соцкарт українському бюджету вдасться заощадити щорічно від 5 до 10 млрд. грн.

Як відзначив В.КОНОВАЛЮК, така економія «з гаком окупить витрати держави на впровадження соціальних карт», зокрема, якщо цим питанням займатимуться лише українські підприємства, в яких напрацьовано відповідний високотехнологічний досвід.

У контексті сказаного, В.КОНОВАЛЮК зазначив, що ця програма розрахована не на один рік.

За прогнозами, як сказав депутат, упродовж трьох років на реалізацію програми держава витратить близько 4 млрд. грн. У реалізації цієї програми братимуть участь Міністерство фінансів, Міністерство соціальної політики і праці.

В Україні всіма необхідними технологіями для впровадження проекту володіє консорціум «ЕДАПС», який довів свій високий рівень тим, що виграв міжнародний тендер на виготовлення і виробництво паспортів і посвідчень для співробітників Інтерполу. Як вже заявляв у ЗМІ заступник генерального директора «КП ВТІ» (учасник консорціуму «ЕДАПС») Олексій ДАРСЬКИЙ, їх проект електронної соціальної карти обійдеться державі набагато дешевше, ніж заплановано чиновниками.

Як приклад економії бюджетних коштів В.КОНОВАЛЮК назвав експеримент із впровадження електронних карт, що забезпечують проїзд у громадському транспорті в одному з міст Дніпропетровської області, внаслідок чого вдалося в чотири рази скоротити витрати перевізників з пільгового обслуговування населення.

Крім цього, продовжив він, електронна соціальна карта може виступати як карта обліку соціальних пільг, виконувати функцію посвідчення особи, мати платіжну функцію за наявності відповідних банківських додатків.

Також ця карта при використанні національних банківських технологій дозволить створити системи спеціалізованих платіжних додатків для одержання пенсійних і соціальних виплат.

Крім того, карта стане носієм ключової інформації для доступу до персональної інформації (з використанням електронного цифрового підпису), наприклад, зможе забезпечувати доступ до даних накопичувального спецрахунку в пенсійному фонді.

«Впровадивши соціальну карту, ми одержимо не тільки контроль, але й можливість ефективної реалізації державної соціальної політики в найкоротший час, що відповідає положенням президентської програми економічних реформ на 2010-2014 роки», - сказав В.КОНОВАЛЮК.