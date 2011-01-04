У Запоріжжі ветерани почали скидатися на новий пам'ятник Сталіну

У Запоріжжі ветерани Великої Вітчизняної війни розпочали збір коштів на виготовлення і встановлення на території Запорізького обкому КПУ нового пам`ятника Йосипу Сталіну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції голова міської організації ветеранів Віктор КОРОЛЕНКО пояснив, що встановлення нового пам`ятника Сталіну - принципове питання для ветеранів.

Він також зазначив, що руйнування “пам`ятника Сталіну є оскверненням почуттів запорізьких ветеранів".

Одним із перших, хто заявив про готовність здати гроші на новий пам`ятник, став запорізький ветеран війни Олексій ПОПОВ. "Я зі своєю сім`єю порадився, і вношу перший внесок у новий пам`ятник - 3000 грн." - заявив О.ПОПОВ.

За словами першого секретаря Запорізького обкому КПУ Олексія БАБУРІНА, загалом на створення і встановлення нового пам`ятника Сталіну в Запоріжжі потрібно "порядка 300-400 тис. грн.: щоб монумент був міцніше за попередній і охоронявся краще", тобто в 4-5 разів більше, ніж обійшовся комуністам перший пам`ятник.

Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого був повністю зруйнований пам`ятник Сталіну. Вибухом також вибило шибки в будівлі обкому і трохи пошкодило саму будову.

Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі був встановлений 5 травня 2010 року.