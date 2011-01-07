Снігопад спричинив мільйонні втрати для святкової торгівлі

Британські ритейлери Next і HMV зафіксували різке падіння продажів у ключовий різдвяний період через снігопади, що засипали країну, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Зокрема, втрати Next склали 22 мільйони фунтів (34 мільйони доларів) - 2,2 відсотка загальної суми продажів у цей час року.

За підрахунками HMV, в грудні об`єм продажів на одних і тих же торговельних площах впав на 13,6 відсотка порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У результаті показники прибутку за рік будуть біля нижніх меж очікувань ринку.

Раніше про свої збитки повідомили американські ритейлери, серед яких такі гіганти, як Wal-Mart. Деякі магазини торгових мереж були закриті на кілька днів.