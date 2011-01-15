Тігіпко: нам вдалося викорінити до 90% корупційних схем

Ухвалений 14 січня Верховною Радою Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» стимулюватиме відновлення будівельної галузі і сприятиме здешевленню житла.

Так віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО прокоментував ухвалення цього закону, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

У прес-службі зазначили, що документ був розроблений урядовою робочою групою на чолі із С.ТІГІПКОМ спільно з Українською будівельною асоціацією і поданий на розгляд парламенту 2 грудня 2010 року.

«Ухвалення цього закону означає, що уже найближчим часом, після його підписання Президентом, будівельна галузь України отримає потужний стимул для розвитку. Адже цим законом кількість дозвільних процедур у будівництві зменшується з 93 до 23 (з яких інвестор робить лише дев’ять), а строк отримання всіх необхідних рішень для початку будівельних робіт скоротиться з півтора року до двох-трьох місяців. Окрім того, зонування території дозволить уникнути зайвих питань щодо стратегічних планів розвитку міст та інших населених пунктів: забудова буде прозорою і комплексною», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він також наголосив, що новий закон, якого так довго чекав ринок, розпочне революційні зміни в будівельній галузі, результати яких відчують мільйони українців. На думку віце-прем’єра, зважаючи на швидкий темп впровадження реформ у будівельній галузі, ефекту від ухваленого парламентом закону можна очікувати уже до кінця поточного року.

«Нам вдалося викорінити до 90% корупційних схем, які були закладені у процесі підготовки до будівництва і потім лягали важким тягарем на вартість квартир. Близько третини собівартості житла сьогодні складають хабарі. Ми ліквідували більшість можливих прогалин, і тому можемо очікувати, що нове житло стане щонайменше на третину доступнішим для наших громадян», - зазначив урядовець.

Крім того, на переконання С.ТІГІПКА, особливо сильний імпульс уже в цьому році відчують і суміжні з будівництвом галузі – виробники будматеріалів, меблів, металургії. Також очікується підвищення попиту на будівничі спеціальності на ринку праці.