Королевська: Україна ризикує назавжди залишитися сировинним придатком

Без переходу до «розумної» економіки Україна назавжди залишиться сировинним придатком розвиненого світу. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі програми «Про головне» на Першому національному телеканалі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що на Всесвітньому економічному форумі, що завершився в Давосі (Швейцарія), прозвучала думка, що головною конкурентною перевагою України може стати створення найліберальнішої економіки на європейському просторі. «Аргументи дуже прості - у нас немає таких жорстких зобов`язань по регулюванню і по внутрішніх зобов`язаннях як у країн ЄС між собою, тому Україна може скористатися можливістю побудувати дійсно вільну економіку. Це розуміють усі, окрім нашого уряду. Але, поки ми бачимо абсолютно зворотну реакцію - 2010 рік був провальним по інвестиціях в українську економіку, на 2011 рік поки ніяких глобальних інвестиційних проектів теж немає», - заявила депутат.

На її думку, виходом із ситуації, що склалася, може стати зміна структури економіки. «Без переходу від економіки «важкої» до економіки «розумної», ми назавжди залишимося країною - сировинним придатком розвиненого світу. І один із напрямків зміни структури економіки - це розвиток малого та середнього бізнесу, формування економічно незалежного й економічно відповідального середнього класу. На жаль, впродовж останнього півріччя з боку держави можна спостерігати лише каральні заходи, спрямовані на знищення малого та середнього бізнесу», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат зазначила, що в Європі найбільша частка інноваційних проектів доводиться саме на малий і середній бізнес: «Найбільш інноваційний зазвичай малий і середній бізнес. Прем`єр-міністр Великої Британії Девід КЕМЕРОН у Давосі сказав, що Європі необхідний агресивний трансконтинентальний поштовх для підприємницької ініціативи. Саме в цьому вони сьогодні бачать майбутнє. В Україні, на жаль, сьогодні йдуть зворотні процеси. Приймається репресивний Податковий кодекс, знищується спрощена система оподаткування, тобто робиться все, щоб у людей не виникало бажання проявляти підприємницьку ініціативу, займатися бізнесом, створювати робочі місця й створювати додаткову вартість економіці».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, технологічна система, яка існує в нашій економіці, – неконкурентноспроможна. «Тому основною лінією й напрямком роботи уряду повинні стати побудова інноваційної економіки, економіки 21 століття, здатної створювати продукт із максимальною додатковою вартістю», - зазначила депутат.