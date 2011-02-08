Представник США: у червні зернотрейдери можуть відкликати контракти

Керівник відділу у справах Росії та Євразії офісу торгового представника США Бетсі ХАФНЕР вважає, що аргументи України на користь квотування експорту зерна непереконливі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у Києві.

Б.ХАФНЕР повідомила, що в ході зустрічі із заступником міністра економічного розвитку та торгівлі Василем МАРМАЗОВИМ і директором департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України Анатолієм РОЗГОНОМ прозвучало, що аргументом для введення квот була спроба убезпечити ринок від дефіциту зерна, який може виникнути в результаті зниження врожаю в 2010 році порівняно з 2009 роком.

«Для мене це пояснення було непереконливим, оскільки, наскільки я розумію, той урожай, з яким вони порівнюють (у 2009 році – УНІАН), був рекордним. Тому, незважаючи на те, що останній урожай був менший, він все-таки був вище середнього, й тому незрозуміло, чому в такій ситуації повинен виникнути дефіцит», - сказала Б.ХАФНЕР.

Крім того, вона підкреслила, що навіть якщо б проблема дефіциту була актуальною, то це не виправдовувало б дію непрозорих процедур із розподілу квот. «Наше занепокоєння, можливо, було б не таким серйозним, якби були введені квоти, але процес їх розподілу був прозорим і справедливим», - підкреслила представник уряду США.

Також вона повідомила, що в ході розмови представники українського уряду сказали, що уряд ще раз розгляне ситуацію щодо квотування зерна.

При цьому Б.ХАФНЕР зазначила, що ситуація з квотуванням в Україні повинна вирішитися до червня, і якщо цього не відбудеться, то міжнародні трейдери будуть вимушені відкликати свої контракти.

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року», було прийнято 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом були встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти були введені на строк до 31 грудня 2010 року.

8 грудня 2010 р. Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, з 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшений на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 грудня 2010 р. М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна, проте 26 січня 2011 року сказав, що це питання не розглядається у зв`язку з погіршенням ситуації на світових ринках продовольства.

26 січня 2011 року М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.