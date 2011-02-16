Австрійці куплять Укртелеком, щоб продати через 4-5 років

Австрійська компанія EPIC збирається закрити процедуру придбання «Укртелекому» у березні.

Про це пише британська The Financial Times з посиланням на керуючого партнера EPIС Петера ҐОЛЬДШАЙДЕРА.

Зокрема, як сказав П.ҐОЛЬДШАЙДЕР виданню, його концерн збирається закрити процедуру придбання «Укртелекому» у березні, як тільки буде домовлено із банками про фінансування покупки.

При цьому The Financial Times зазначає, що за повної відсутності конкурентів австрійська компанія EPIC має намір придбати «Укртелеком» фактично за стартовою ціною. Так, EPIC погодився придбати 93% державної телефонної компанії України за 1,33 млрд. доларів. Інші суперники не були допущені до приватизаційного тендеру, зазначає журналіст Роман ОЛЕАРЧИК, передає “Главред”.

Уряд оцінив «Укртелеком» лише на 10 млн. дол. більше за стартову ціну в 1,32 млрд. доларів, яку було встановлено на приватизаційному тендері у грудні минулого року. Проте українські інвестиційні банки заявляють, що в умовах конкурентного продажу нужденний український бюджет міг би збагатитися на 1,8 млрд. дол., йдеться у статті.

13 лютого П.ҐОЛЬДШАЙДЕР заперечив підозри, що його компанія купує «Укртелеком» для якогось із українських олігархів. Він заявив, що торги були чесними. А EPIC планує провести реструктуризацію «Укртелекому» та продати його за чотири-п’ять років.

Як зазначає видання, це перша велика приватизація за президентства Віктора ЯНУКОВИЧА. Існує занепокоєння, чи не потраплять цінні державні активи до рук олігархів із близького оточення Президента за заниженими цінами, як уже було у 2004-му, коли В.ЯНУКОВИЧ був прем’єром.

«Укртелекомом» цікавилося багато потужних інвесторів, серед яких Deutsche Telekom та Norway’s Telenor, пише Р.ОЛЕАРЧИК. Але їх не допустили до тендеру на тій підставі, що державна частка у них складає більше 25%. Другою умовою була заборона приватизації для компаній, частка яких на українському ринку перевищує 25%.

Керівник аналітичного управління компанії «Інвестиційний капітал Україна» Олександр ВАЛЬЧИШЕН сказав The Financial Times: «Адміністрація ЯНУКОВИЧА заявляла про плани провести конкурентну та прозору приватизацію, яка сприяла б залученню максимальних коштів до державної казни та показала Україну інвесторам, але цей продаж не продемонстрував цього... Ми і надалі бачимо тендери, які відкриті для кількох обраних».

«Укртелеком» – гігант із поганим менеджментом та відносно невисокими доходами на сьогодні, стверджує Р.ОЛЕАРЧИК. Проте він досі контролює 80% ринку фіксованого зв’язку. До того ж компанія єдина у країні має ліцензію на 3G (найновіший стандарт мобільного зв’язку).