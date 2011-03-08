Кому простіше зробити кар'єру в Україні, чоловікам чи жінкам?

Експерти відзначають тенденцію до збільшення ролі жінки в українському суспільстві.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна напередодні Міжнародного жіночого дня.

Інститут Горшеніна попросив експертів прокоментувати результати соціологічного дослідження «Рівноправність статей в Україні», проведеного з 1 до 3 березня. Згідно з результатами дослідження, більше половини українців (50,3%) вважають, що в нашій країні чоловіки мають більше можливостей для самореалізації. Крім того, значна частина громадян України (58,8%) переконана, що в нашій країні чоловікам простіше зробити кар'єру, і лише 9,6% - жінкам.

Президент міжнародної жіночої правозахисної організації «Ла-Страда Україна» Катерина ЛЕВЧЕНКО вважає, що роль і значущість жінки в суспільстві з кожним роком зростає. «У принципі, якщо порівнювати з ситуацією, яка була, наприклад, сто років тому (ми сьогодні, напередодні 8 Березня, говоримо про те, що День захисту прав жінок відзначається вже в сотий раз), то тоді можна говорити, що все ж ми рухаємося в позитивному напрямі», - сказала експерт.

На думку К.ЛЕВЧЕНКО, не можна говорити про те, що українки повністю безправні. «Коли ми говоримо про те, що у нас немає реальної реалізації принципу рівних прав і рівних можливостей, це ж не йдеться про те, що, наприклад, все на 100% належить одній статі і нуль – іншій. Саме ті відповіді, які було дано, свідчать, що більшість членів суспільства бачить, що більше прав реалізувати свої можливості мають представники чоловічої частини населення. Але це не означає у жодному разі, що жінки вже зовсім безправні істоти в Україні. Тому те, що частина населення не відповідає на запитання, – це теж зрозуміло. Над питаннями дискримінації, порушення прав замислюються не всі, у тому числі і експерти. Насправді цьому потрібно навчати – і юристів, і соціальних працівників, і просто громадян. Це те, що називається «ідентифікація проблеми». Розуміти і відчувати, що є порушення прав, – це дуже важливе вміння, і це свідчення високої правової культури», - заявила експерт.

Правозахисник Тетяна ЯБЛОНСЬКА відзначила тенденцію до збільшення ролі жінки в суспільстві. «Я можу сказати, що сьогодні в українському суспільстві роль жінки збільшується, якщо не йти до вищих ешелонів влади – там починаються вже інші ігри. Там жінку бачити не хочуть. У нашому уряді немає жодної жінки. Це рудимент радвлади. З часом це пройде, все встане на місце. Треба почекати. Мають відбутися еволюція свідомості і зміна поколінь. Має піти з життя покоління, яке звикло до іншого стандарту» - сказала експерт.

Директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна ДЕРЕВ’ЯНКО віднесла себе до тієї частини громадян, яка оцінює шанси чоловіків і жінок як рівні. «Тому що якщо ти професіонал, то ти – професіонал – чоловік ти чи жінка. Ти просто робиш якісно свою роботу. Тому я швидше належу до цих 30%, які вважають, що у всіх достатньо можливостей для самореалізації. Тут найголовніше – це прагнення до самореалізації. Якщо це буде, то я вважаю, що для кожного можливості знайдуться. І для чоловіків, і для жінок», - сказала вона.

Спираючись на особистий досвід, Г.ДЕРЕВ’ЯНКО заперечує вплив статі на успішність людини. «Чоловіків багато на керівних посадах – і на чолі компаній, і в політиці, тому здається, що жінкам складніше. Але насправді, я, наприклад, не відчуваю якогось дискомфорту, якогось утиску або дискримінації з боку чоловіків. І я особисто в бізнесі не поділяю – чоловік чи жінка - коли я співробітничаю з тією чи іншою людиною. Мені головне, щоб людина була професіоналом, щоб вона відповідала за свої слова і робила свою роботу грамотно. І ставлюся по-партнерські. Якщо говорити про бізнес, то тут треба робити ставку на те, що кожна людина має бути, насамперед, професіоналом», - резюмувала Г.ДЕРЕВ’ЯНКО.