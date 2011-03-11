У Києві накрили «конверт», послугами якого користувалися 50 фірм

Співробітники СБУ в Києві викрили та припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який мав щоденний обіг «тіньових» коштів близько 1 мільйона гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в м.Києві, послугами «конверту» з мінімізації обов`язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту скористались близько 50 підприємств різних регіонів України.

Встановлено, що зловмисники створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів «конвертаційного центру». Надалі правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. У протиправній схемі ділки використали 25 комерційних структур, рахунки яких відкрито у кількох банках столиці.

У приміщеннях нелегальної структури, на підставі постанов суду, працівники столичного управління СБУ провели обшуки, у результаті яких вилучили готівку на суму понад 800 тисяч гривень, фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки фіктивних підприємств та апаратуру модемного зв’язку «банк-клієнт».

За матеріалами СБУ за фактом злочину органи міліції порушили кримінальну справу ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.