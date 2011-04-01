У КМДА запевняють, що про русифікацію шкіл у столиці не йдеться

Начальник Головного управління освіти та науки Київської міської державної адміністрації Віра ГОРЮНОВА заявляє, що влада столиці розширюватиме мережу російськомовних шкіл у місті лише за бажанням батьків учнів.

Про це йдеться у коментарі В.ГОРЮНОВОЇ, переданому УНІАН прес-службою КМДА.

«Київ є багатонаціональною та полікультурною європейською столицею, в якій проживає 135 національностей. Головне управління освіти і науки наголошує, насамперед, на можливості розширення мережі шкіл, де вивчають іноземні мови та мови національних меншин, у тому числі російську. Виключно у випадку, якщо виникне потреба у задоволенні запитів на таку освіту. Зрозуміло, що про русифікацію шкіл у столиці мова не йде, а чутки щодо цього є провокацією», – сказала В.ГОРЮНОВА.

Вона підкреслила, що право громадян використання здобутків культур та мов (у тому числі під час здобуття освіти) гарантовані Конституцією України та законами України.

За інформацією Головного управління освіти і науки КМДА, у 2010-2011 навчальному році в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Києва викладали 28 мов, з них 9 – мови національних меншин (іврит, польська, вірменська, болгарська, арабська, німецька, новогрецька, російська). Росіяни є найчисельнішою національною меншиною, саме тому у Києві працює 7 російськомовних, 11 – двомовних шкіл (з українською та російською мовами викладання), у яких 6 тис. 400 учнів мають можливість здобувати повну середню освіту з усіх предметів рідною (російською) мовою. Окрім того, 52 тис. 687 учнів вивчають російську мову як навчальний предмет.

«Загалом, цього навчального року російську мову вивчають 26% від загальної кількості учнів міста. Факультативно російську мову вивчають близько 6 тис. учнів. Діти та їхні батьки мають вибір, яку іноземну мову вивчати. Ми можемо розглядати питання додаткового вивчення російської мови у тій чи іншій школі або створення російськомовних класів, якщо це буде ініціюватися батьками. Якщо російськомовні школи чи класи будуть створюватися, це робитиметься не за рахунок кількості україномовних шкіл та класів», – підкреслила В.ГОРЮНОВА.

За даними прес-служби КМДА, основну частину населення Києва становлять українці – 72,5%, 21% - росіяни, 4% - євреї, 1% - білоруси, представники інші національності – 1,5%. Серед них поляки, вірмени, татари, молдавани, азербайджанці, грузини, узбеки, болгари, греки та ін.

У столиці діє Програма сприяння гармонізації міжнаціональних відносин та підтримки українців, які проживають за межами України, на період до 2012 року, що спрямована на задоволення національно-культурних потреб, збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин, які проживають у м. Києві.

Всього у 2010-2011 навчальному році в Києві працює 519 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких 222023 учні систематично вивчають українську мову.