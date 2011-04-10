У Харківському аеропорту призупинено реконструкцію

У Харківському аеропорту через падіння крану, внаслідок якого загинуло двоє осіб, тимчасово призупинено роботи з реконструкції.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, таке рішення ухвалено за підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій, що відбулось 9 квітня у зв’язку із загибеллю двох робітників під час робіт з реконструкції старого приміщення аеровокзалу.

«За підсумками засідання КНС прийнято рішення тимчасово призупинити реконструкцію аеропорту», - повідомив перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ.

За його словами, необхідно провести обстеження об`єкта, щоб виключити повторення аварійних ситуацій, завершити підготовку проектної документації, пов`язаної з реконструкцією аеропорту, отримати відповідний дозвіл на проведення подальших робіт, підвищити відповідальність технічного персоналу, що веде роботи на об`єкті, притягнути до відповідальності посадових осіб.

«При цьому ми повинні враховувати, що будівництво об`єкта зупиняти надовго не можна», - зазначив О.КРИВЦОВ.

На думку голови КНС, цю роботу необхідно провести якнайшвидше - максимум протягом одного місяця.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 квітня, у Харкові внаслідок аварії баштового крану під час робіт з реконструкції старого приміщення Харківського аеропорту загинули двоє монтажників компанії - підрядника «Стальконструкція».

За інформацією прес-служби аеропорту, баштовий кран розбирав завали, які утворилися вчора під час демонтажу аварійного приміщення старого аеровокзалу. Можливою причиною падіння стріли став великий порив вітру. Попередньо відомо, що, падаючи, кран зачепив підйомник, і робітники випали з 6-метрової висоти.