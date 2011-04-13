Азаров придумав, як забезпечити українців харчами - дати городи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від голів місцевих держадміністрацій знаходити ресурси для безперебійного забезпечення населення продуктами харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Цінова стабільність і безперебійне забезпечення населення продуктами харчування – це у тому числі відповідальність і голів місцевих адміністрацій. Тому вони зобов’язані знаходити такі рішення і ресурси, які гарантують вирішення цієї проблеми», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, прем’єр наголосив, що вирішення цієї проблеми включає, наприклад, виділення людям ділянок під городи, організацію транспортного сполучення, а також формування місцевих інвестиційних проектів. «Наприклад, виділити ділянку чи готові споруди для плодоовочевої бази, підвести комунікації, заготовити необхідні дозволи, рішення. Це невеликі витрати. Але це на порядок підвищує привабливість проекту для інвестора або для консорціуму місцевих підприємців, які зацікавлені гарантовано торгувати якісною плодоовочевою продукцією протягом року», - сказав М.АЗАРОВ.

Він поставив завдання головам місцевих держадміністрацій до осені вирішити ці питання у кожному районі без винятку, а міністру агропромислової політики Миколі ПРИСЯЖНЮКУ - координувати і контролювати цю програму.