Наливайченко звинувачує Росію в дестабілізації ситуації в Україні (доповнено)

Виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО попередив, що політичне втручання Росії та відсутність прозорості у сфері постачання енергоносіїв загрожують внутрішній безпеці України.

Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав в інтерв’ю The Financial Times.

„Ми є молодою країною. Для будь-якої країни є небезпечним, коли у її внутрішню політику втручаються закордонні джерела”, - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також вказав на такі небезпечні для держави фактори, як корупція та недостатня координація у розслідуванні резонансних кримінальних справ.

„Я вважаю, що незалежність та державність України повинна бути захищена від будь-якого безладу, внутрішнього або зовнішнього”, - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його думку, забезпечити безпеку держави можна завдяки проведенню внутрішніх реформ та вдосконаленню співпраці із службами інших країн, включаючи США, країни ЄС, Ізраїль, Росію та інших.

Коментуючи нещодавні антинатовські демонстрації у Криму, В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив думку, що не було „внутрішньої причини для такого негативного та сильного протесту проти НАТО”. „Це повністю суперечить національним інтересам України. Використовуючи певну проросійську організацію у Криму, політики, в основному, українські, використовують це питання з метою підвищення своєї популярності”, - додав в.о. голови СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що знає про надходження в Україну коштів з-за кордону, і підкреслив, що порушувати закони про фінансування політичних організацій "трохи небезпечно". Порушники переслідуватимуться згідно із законом, сказав він, і навів приклад з російською націоналістичною молодіжною організацією "Прорив", що фінансується Кремлем, севастопольське відділення якої було закрито за рішенням суду. Членів “Донецької республіки", об`єднання сепаратистів на Сході України – в регіоні, багато жителів якого орієнтовано на Росію, – також викликали до суду.

В.о. голова СБУ поскаржився на недостатньо тісну співпрацю між різними державними відомствами, відзначивши, що така ситуація підриває правову державу. Він також закликав провести реформи і створити новий антикорупційний підрозділ.