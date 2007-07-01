Міліція провела 100-річчя Романа Шухевича в клопотах, але ефективно

Під час відзначення 100-річчя від дня народження командира Української повстанської армії Романа Шухевича 30 червня міліція спрацювала дисципліновано, організовано і чітко, в результаті чого не було допущено небажаних зіткнень. На цьому наголосив заступник голови Української Національної Асамблеї Микола КАРПЮК від імені організаторів урочистостей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв‘язків із громадськістю МВС України, 30 червня в Україні відбулося 196 масових заходів із загальною кількістю учасників понад 94 тисячі осіб. Серед них найбільш складними з точки зору потенційної загрози громадському спокою та правопорядку були події у Києві. “Міліція спрацювала якісно і попередила вірогідні конфлікти - такого висновку дійшли не лише керівництва МВС, а й учасники урочистостей з нагоди 100-річчя від дня народження командира УПА Р.Шухевича”, - зазначається в повідомленні.

За словами начальника міліції громадської безпеки МВС Василя ФАТХУТДІНОВА, під час заходів правоохоронці не допустили зіткнення конфліктуючих сторін. “Нам вдалося їх розмежувати, втримати на певній відстані і тим забезпечити виконання покладених на органи внутрішніх справ функцій з дотримання законності і правопорядку”, - підкреслив міліцейський чиновник і повідомив, що на варті правопорядку у столиці вчора перебували майже 2 тисячі правоохоронців, включаючи військовослужбовців Внутрішніх військ МВС.