Хто не ризикує, той не підвищує ціни на шампанське

Вітчизняні виробники шампанських вин оголосили про підвищення з 1 липня відпускних цін на свою продукцію.

Як передає ЛІГАБізнесІнформ, зокрема, подорожчає продукція "Артемівського заводу шампанських вин (АЗШВ) "Artyomovsk Winery" (Донецька область) і державного підприємства Завод шампанських вин (ЗШВ) "Новий Світ" (АР Крим), єдиних в Україні виробників шампанського традиційним темно-зеленим способом.

З 1 липня відпускна ціна на Артемівське шампанське підвищиться до 12%. Основними причинами подорожчання його виробники називають дорожчання сировинної бази, а також підвищення цін на комплектуючі та енергоносії.

Водночас відпускна ціна на шампанське «Новий Світ» підвищиться на 5%.

Раніше ціну на свою продукцію підвищив ще один виробник ігристих вин - Київський завод шампанських вин "Столичний". Так, з 1 червня відпускні ціни на продукцію заводу зросли на 5%.

В Україні на сьогодні налічується лише два виробники шампанського класичним способом. Це заснований в 1950 році Артемівський завод шампанських вин і заснований в 1878 році завод "Новий Світ", що спеціалізується на виробництві шампанського ручної роботи.

КЗШВ "Столичний" є виробником ігристих вин, що здійснює шампанізацію резервуарним способом. За даними "Укрсадвинпрому", в 2005 році частка ЗАТ "Київського заводу шампанських вин "Столичний" на українському ринку ігристих вин становила 25%.