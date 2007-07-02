КМДА серйозно візьметься за рейдерство

При Київській міській державній адміністрації створено робочу групу з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА за підписом Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, до складу робочої групи ввійшли 9 осіб, які представляють різні управління міської держадміністрації, зокрема, юридичне, з питань підприємництва, внутрішнього фінансового контролю та аудиту. Також до складу робочої планується ввести відповідних фахівців державних установ та організацій, правоохоронних оранів за їхньою згодою.

Очолив комісію особисто мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Заступником голови групи призначено в.о. заступника голови КМДА Володимира ГОЛОВАЧА.

Як зазначено в документі, депутатам Київради також буде запропоновано брати участь у засіданнях робочої групи.