Нацбанк обмежив використання валюти на території України

Як повідомила сьогодні, 2 липня, прес-служба Національного банку України (НБУ), Нацбанк обмежив використання наявної іноземної валюти як засобу платежів на території України.

30 травня правління Нацбанку прийняло ухвалу, в якій містилася редакція Правил використання наявної іноземної валюти в Україні. Цей документ був зареєстрований в Міністерстві юстиції 18 червня. Він передбачає тільки три випадки використання наявної інвалюти як засобу платежу на території нашої країни, повідомляє Комерсант-Україна.

Перший випадок - для здійснення платежів дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав при наданні дозволів на в`їзд фізичним особам, другий, - для здійснення платежів на територіях аеропортів і портів у випадках, якщо іноземні транспортні засоби, що здійснювали рейси, через метеорологічні або технічні умови здійснили непередбачену посадку на території України і вимагають техобслуговування або будь-якої іншої допомоги, і третій - для здійснення платежів на територіях митниць у разі потреби сплати митних зборів і платежів.

Представники НБУ заявляють, що дана ухвала сприятиме зменшенню рівня доларизації української економіки. Ухвала вступила в дію з 29 червня поточного року.