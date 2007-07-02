Німці навчилися знищувати ВІЛ у заражених клітинах

Німецькі вчені розробили і успішно випробували принципово нову тактику боротьби з Віл-інфекцією. Синтезований ними ензим здатний виявляти і знищувати гени вірусу, вбудовані у ДНК заражених клітин. Звіт про дослідження опублікований в журналі Science.

Використовувані в даний час методи антиретровірусної терапії перешкоджають розмноженню ВІЛ, але не можуть повністю знищити його. Інші, віддаленіші перспективи боротьби з Віл-інфекцією пов`язані з розробкою препаратів і вакцин, блокуючих проникнення вірусних частинок в клітку.

В той же час знищення вірусу всередині захоплених ним кліттин до останнього часу вважалося нездійсненним завданням. Річ у тому, що вірус, що вбудовується до ДНК клітин господаря, добре маскується і, до того ж, може тривалий час залишатися у «сплячому» стані, зберігаючи готовність приступити до активного розмноження у будь-який момент.

Синтезований німецькими дослідниками з дрезденского Інституту Макса Планка і Інституту експериментальної вірусології і імунології в Гамбурзі ензим під назвою Tre-рекомбіназа (Tre recombinase) здатний пізнавати низку генів ВІЛ-1 у ДНК заражених клітин і модифікувати їх таким чином, що виробництво нових копій вірусу стає неможливим. Лабораторні експерименти продемонстрували, що ензим повністю очищає заражені ВІЛ культури людських клітин протягом трьох місяців.

Лента.ру