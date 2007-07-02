Невідомі до смерті забили чоловіка та жінку бейсбольними битами

У Запоріжжі під час розбійного нападу на приватний будинок невідомі до смерті забили чоловіка й жінку та тяжко поранили ще двох жінок.

Як повідомили УНІАН у керівництві УМВС України в Запорізькій області, злочин було скоєно вночі 1 липня в Ленінському районі Запоріжжя.

"Близько 3 години ночі двоє невідомих через вікно проникли в приватний будинок, у якому знаходилися 52-річний чоловік, його мати, сестра та співмешканка, напали на господарів і почали бити їх, вимагаючи повідомити, де зберігаються гроші", - розповіли в облУВС.

За словами співрозмовника агентства, в результаті побиття 52-річний господар будинку та його 40-річна співмешканка померли, мати й сестра загиблого чоловіка з численними тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні.

"Знаряддя злочину на місці події не знайдено: зловмисники забрали їх із собою. Проте характер тілесних ушкоджень дозволяє з великим ступенем вірогідності стверджувати, що побої завдавалися твердими тупими предметами, можливо, бейсбольними битами", - розповіли в облУВС.

За словами начальника Ленінського РВВС м. Запоріжжя Миколи ШКУРОПАТА, на даний момент міліцією порушено кримінальну справу за фактом розбійного нападу й подвійного навмисного вбивства. Ведеться слідство й розшук зловмисників.