Усі водії зобов`язані відпочивати як у Європі

Урядовий комітет із питань розвитку галузей економіки на своєму засіданні підтримав проект закону “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №153 про тривалість робочого часу і періоди відпочинку на дорожньому транспорті”, за якою жодному водію не дозволяється без перерви керувати транспортним засобом більше чотирьох годин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра України, голови комітету Андрія КЛЮЄВА.

Також, згідно із Конвенцією, максимальна загальна тривалість водіння, включаючи наднормову роботу, не повинна перевищувати 9 годин на день або 48 годин на тиждень. Кожен працюючий за наймом водій має право на перерву після безперервного періоду роботи тривалістю 5 годин.

На засіданні комітету також було підтримано й проект закону “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Корея про торгове судноплавство і Протоколу щодо Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Корея про торгове судноплавство і відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України”. Ухвалення цього законопроекту, підкреслюється в повідомленні прес-служби А.КЛЮЄВА, сприятиме розвитку співпраці в галузі морського транспорту й туризму, налагодженню ділових зв`язків.