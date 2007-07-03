Азаров: Держбюджет наступного року не буде популістським

У Державному бюджеті на 2008 рік розмір дефіциту буде збережений на рівні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем`єр міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

За його словами, збереження розміру дефіциту Держбюджету наступного року на теперішньому рівні пов`язане з тим, що збільшення дефіциту практично завжди змушує виходити на міжнародні ринки запозичень, вартість ресурсів на яких сьогодні висока.

М.АЗАРОВ не повідомив основних параметрів Держбюджету-2008 (витрати, доходи), а зазначив лише, що бюджет наступного року однозначно не буде популістським і забезпечуватиме високі темпи зростання соціальних витрат.

Довідка УНІАН. Законом «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (з поправками) встановлені доходи Держбюджету у розмірі 157,287 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду Держбюджету - 125,443 млрд. грн. і доходи спецфонду - 31,8 млрд. грн.

Витрати Держбюджету на 2007 рік затверджені у розмірі 174,6 млрд. грн., зокрема, витрати загального фонду - 142,768 млрд. грн., витрати спецфонду - 31,863 млрд. грн.

Граничний розмір дефіциту Держбюджету на 2007 рік встановлений у розмірі 15,7 млрд. грн., зокрема, граничний розмір дефіциту загального фонду Держбюджету - 14,4 млрд. грн.

Крім того, передбачене підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня до 420 грн. на місяць, з 1 липня - до 440 грн., з 1 жовтня - до 460 грн.