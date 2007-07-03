В УНІАН обговорять загрозливу ситуацію з провідними культурними закладами столиці

12-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Творча інтелігенція проти демонтажу культури у столиці” з приводу загрозливої ситуації, яка склалася з провідними культурними закладами столиці, а саме: Київським національним університетом кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого, видавництвом “Мистецтво”, студійними гуртожитками Національної капели бандуристів України, Національним заслуженим академічним ансамблем танцю України ім.Вірського, Національним заслуженим академічним українським хором ім.Г.Верьовки. Учасники: художній керівник Національного академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського, Герой України Мирослав Вантух; генеральний директор-художній керівник Національного академічного театру російської драми ім. Л.Українки, депутат Київради фракції Партії регіонів Михайло Рєзнікович; керівник Національної Капели бандуристів Микола Гвоздь; народний депутат України фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Василь Горбаль. Учасники висловлять свою принципову позицію щодо даної проблематики та шляхи її вирішення (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.