Голова Дніпровської РДА не радить мешканцям Березняківської розслаблятися

Голова Дніпровської райдержадміністрації Києва Олександр СОТНИКОВ попереджає, що скасування Київрадою рішення про виділення землі на місці скверу на вулиці Березняківській,12 не гарантуватиме припинення будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.СОТНИКОВ заявив вчора в прямому ефірі на телеканалі «Citi».

За його словами, після того, як рішення про виділення землі на Березняківській буде відмінено, забудовник обов’язково звернеться до суду. «І в залежності від того, як міська влада захищатиме своє рішення по цій земельній ділянці, залежатиме рішення суду», - зазначив А.СОТНИКОВ.

Таким чином, переконаний він, мешканцям прилеглих до конфліктної ділянки будинків ще рано заспокоюватися після запевнень Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що рішення Київради від 2003 р про забудову скверу буде відмінено. «Не варто їм зараз розслаблятися», - зазначив А.СОТНИКОВ.

Зі свого боку, запевнив він, районна адміністрація, в межах своїх повноважень, буде й надалі захищати інтереси мешканців зазначеного мікрорайону.

А.СОТНИКОВ спростував заяви Блоку Леоніда Черновецького з приводу того, що він до сьогодні не виступив на захист інтересів мешканців вулиці Березняківської.

«Те, що я не виніс на сесію питання про ненадання дозволу на будівництво на цьому майданчику, є неправдою, бо був зареєстрований проект рішення за поданням голови фракції Блоку Черновецького пана АРТЕМЕНКА. Але є і його відкликання, де він (АРТЕМЕНКО - УНІАН) пише, що відкликаю проект рішення про заборону забудови земельної ділянки по вул. Березняківській, 12 у зв’язку з тим, що лист відповідного змісту був направлений Київському міському голові ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Офіційно це зареєстровано в апараті ради. Тому це одна з тих неправд, яка розповсюджується проти мене фракцією Блоку Черновецького», - сказав А.СОТНИКОВ.

За його словами, по цій земельній ділянці районна влада щодо скасування відповідного рішення Київради звернулась до міської ще в травні цього року. Після того було проведено вже кілька громадських слухань, на яких було прийнято одне й те ж саме рішення - про неможливість тут будівництва нового житлового будинку. Однак, Київрада, в компетенції якої є скасування відповідного рішення, до цього часу це питання не розглянула.

«21 травня мешканці звернулися до районної ради, що незгодні з цим рішенням міської ради. 22 травня, тобто наступного дня ми звернулись до міського голови стосовно того, що мешканці категорично проти. І ми попросили, щоб винесли на сесію Київради, щоб це питання було вирішено як вимагають мешканці. Вже пройшло декілька сесій Київради, але це питання не розглядалось на сесії. Більш того, до нас прийшов лист за підписом пана НІКОЛЕНКА – заступника Київзему, щоб були проведені чергові громадські слухання. 25 червня такі громадські слухання були проведені, де мешканці знов висловили свою думку, що вони проти цього будівництва», - поінформував голова району.

Крім того, зазначив А.СОТНИКОВ, 25 травня райдержадміністрація звернулись до Київради з проханням скасувати рішення про відведення землі ще по 4-х будмайданчиках Дніпровського району, де є такі самі протистояння як по скверу на вул. Березнякіській. «Відповіді на ці питання ми досі не отримали. І є подання, підписане головами всіх фракцій нашого району, де ми вимагаємо винести ці питання на найближчу сесію Київради і скасувати відповідні рішення ради», - поінформував він. Адреси цих ділянок А.СОТНИКОВ не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, вчора мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час свого виїзду на конфліктну ділянку на Березняківській, 12, пообіцяв, що на найближчій сесії Київради рішення про виділення землі компанії «Кроун» для будівництва 17-поверхового житлового будинку на місці існуючого скверу буде відмінено. Під час візиту столичного голови на місці запланованого будівництва було розпочато спорудження дитячого майданчику, який був придбаний за власні кошти Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Земельна ділянка фірмі «Кроун» була виділена у 2003 р. Конфлікт між забудовниками та місцевими жителями загострився 1,5 місяці тому. Тоді мешканцями було організовано цілодобове чергування в сквері. В ніч з 27 на 28 червня сталася сутичка між мешканцями та забудовниками, в результаті чого 13 осіб з числа місцевих жителів з тяжкими травмами були госпіталізовані.