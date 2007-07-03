Світовий банк вражений: в Україні зростає економіка

Україна не має занадто великого уряду, який би заважав економічному зростанню, ця країна робить достатні успіхи у фінансовій політиці і проводить реформи у галузі витрат і податків. Про це заявила представниця Світового банку Шеріл Ґрей під час презентації у Брюсселі доповіді «Бюджетна політика і економічне зростання: наука Східної Європи і Центральної Азії».

Уряди, які працюють ефективно, краще використовують бюджетні ресурси; економічне зростання можна підвищити, якщо державні витрати будуть ефективнішими, бюджетний дефіцит зменшуватиметься, а зібрані податки будуть використовуватися. Про це пишуть представники Світового банку в доповіді, присвяченій економіці Східної Європи і Центральної Азії, передає Радіо Свобода.

Автори звіту дійшли висновку, що східноєвропейські країни досягли добрих результатів щодо ефективності витрат в освіті і охороні здоров’я, але ці досягнення обійшлися недешево.

Експерти Світового банку називають пенсійну систему особливим викликом для регіону, який отримав у спадщину радянський зразок щедрої виплати пенсій. Нині цю систему слід змінювати.

Менеджер Світового банку у справах Європи і Центральної Азії Арістомен Варудакіс вказує, що коли державні інститути є слабкими, а державні витрати – високими, тоді існує вірогідність того, що кошти будуть витрачені неефективно і зросте дефіцит бюджету.

Він також звертає увагу на те, що занадто великий уряд може гальмувати економічне зростання: «Чому розмір уряду може мати стосунок до зростання, особливо в країнах, де керівництво є слабким? Є різні причини. Одна з очевидних причин – це те, що коли влада є слабкою, збільшення витрат може бути спрямовано на менш продуктивні галузі, є вірогідність, що гроші буде неправильно витрачено».

Україна не потрапила у список східноєвропейських країн, уряди яких Світовий банк назвав занадто великими. Директорка сектору Світового банку, одна з авторок доповіді Шеріл Ґрей сказала, що Україна має нині цікаву ситуацію, коли економіка продовжує зростати, незважаючи на політичні перипетії.

«Цікаво, що політична ситуація начебто не впливає на економіку просто зараз. Ми не знаємо про далеку перспективу, це у близькій перспективі очевидно. Але це цікава історія. Україна не має особливо великого уряду. Загалом увесь колишній Радянський Союз – в іншому човні, ніж Східна Європа і Південно-Східна Європа, де ми бачимо найбільші за розміром уряди. Україна робить достатні успіхи у фінансовій політиці. Нещодавно ми мали ґрунтовне дослідження щодо публічного фінансування в Україні. Там досить добре попрацювали, зробили багато зусиль у цій галузі. Слід зробити ще багато, але у галузі витрат і податків це одна з найсильніших галузей, де в Україні проводяться реформи», – сказала представниця Світового банку.