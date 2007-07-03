Ющенко просить Януковича стати виконробом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА особисто проконтролювати фінансування бюджетних програм, спрямованих на соціальну підтримку студентства.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідного листа Президент України направив керівникові уряду.

«Прошу взяти під особистий контроль своєчасність і повноту здійснення видатків на вказані програми, доручити Міністерству фінансів України переглянути щомісячний розпис Державного бюджету України з метою більш пропорційного розподілу коштів за зазначеними програмами протягом року», – йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до В.ЯНУКОВИЧА.

«На сьогодні фінансування деяких бюджетних програм, спрямованих на соціальну підтримку студентства, є на низькому рівні», – відзначає В.ЮЩЕНКО. Зокрема, досі не розпочалося фінансування заходів за програмою «Ремонт гуртожитків для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів», недостатньо фінансується пільговий проїзд для студентів тощо. Заходи щодо фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді за п`ять місяців цього року профінансовані лише на 24,7% від річного плану, а фінансування пільгового проїзду студентів за той же період становить лише 30,6% від плану на рік.