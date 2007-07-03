Український фільм отримав срібло Міжнародного кінофестивалю в Польщі

Український фільм «Біля річки» завоював срібну нагороду 37-го Міжнародного кінофестивалю в Лагові (Польща).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Одеської кіностудії», де було знято картину.

Конкурентом «Біля річки» стала картина «Острів» Павла ЛУНГІНА, яка одержала національну кінематографічну премію Росії «Ніка» за кращий ігровий фільм, а на цьому кінофестивалі – золоту нагороду. Бронзу завоював фільм «Граффіті» Ігоря АПАСЯНА. У показі брали участь 16 картин з країн Європи.

«Біля річки» - перша повнометражна робота українського режисера Єви НЕЙМАН - випускниці Берлінської академії кіно і телебачення.

Головних героїнь у картині зіграли актриси Марія ПОЛІЦЕЙМАКО і Ніна РУСЛАНОВА.

«Вже цього року Одеська кіностудія випустить кілька нових кіно- і телефільмів», - повідомив її керівник і продюсер фільму Олександр ТКАЧЕНКО.