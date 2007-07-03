В Україні збільшуються кредитні ризики банківської системи. Таку думку Ради Національного банку України висловив голова Ради Петро ПОРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції після засідання Ради НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, серед визначених Радою НБУ макроекономічних ризиків, які можуть погіршити інфляційні процеси, П.ПОРОШЕНКО назвав погіршення торгового балансу, збереження високого рівня доларизації економіки, а також незадовільний рівень розвитку фондового ринку.

Окрім цього, він відзначив, що невизначеність ситуації з енергоносіями і тарифами на послуги ЖКГ, висока залежність від зовнішньої кон`юнктури, вірогідність низького врожаю і висока динаміка цін виробників також підвищують інфляційні ризики в нашій країні.

При цьому П.ПОРОШЕНКО запевнив, що дії Національного банку України буде спрямовано на те, аби ліквідовувати будь-які монетарні чинники зростання інфляції.

Довідка УНІАН. При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

Згідно з травневим прогнозом Європейського банку реконструкції і розвитку, в нинішньому році зростання українського ВВП становитиме 5,8%, темпи інфляції - 7,2% при дефіциті Держбюджету в 2,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання ВВП України в 2007 році очікується на рівні 5% при інфляції в 11,3% і річному дефіциті бюджету в 4,1%.

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України в 2007 році на рівні 6%, інфляція - 9,7%.