Що сталося протягом місяця на авіамаршруті Київ-Тбілісі

В УНІАН о 14.30 відбудеться прес-конференція на тему: “Перспективи розвитку туризму між Україною та Грузією та результати першого місяця роботи нового авіамаршруту “Київ-Тбілісі” авіакомпанії Міжнародні авіалінії України”. Учасники: голова експертної ради з туризму і курортів при Президенті України, радник голови Державної служби туризму і курортів Броніслав Омецинський, віце-президент з продажів та маркетингу авіакомпанії МАУ Сергій Фоменко, директор з продажів в Україні авіакомпанії МАУ Дмитро Шинкарчук, менеджер з розвитку маршрутів Денис Антонюк, корпоративний прес-секретар Євгенія Сацька (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 272-13-94.