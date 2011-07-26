Що українці хочуть залишити в спадок своїм дітям

Лише 32,2% сільських жителів хочуть, щоб їхні діти жили в рідному селі.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження «Соціально-економічний стан українського села», проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно з даними опитування, близько третини жителів українських сіл (34,0%) були б задоволені, якби їх діти жили у місті. 6,4% – за кордоном, 4,3% – в столиці, 1,3% – в іншому селі. При цьому кожному п'ятому респонденту (21,8%) важко було відповісти на це запитання.

У більшості українських сільських сімей (40,6%) виховується двоє дітей. Більш ніж у чверті сімей (28,7%) росте одна дитина. Троє і більше дітей виховуються у сім'ях 14,7% опитаних. Бездітних сімей в українських селах – 14,8%. Відмовилися відповісти на це запитання 1,2% респондентів.

Більш як половина українців (53,6%) хочуть залишити у спадок дітям матеріальні цінності. Кожен четвертий респондент (25,9%) хотів би залишити у спадок сімейні традиції. Сімейний бізнес дітям хочуть передати 4,7% українців. Варіант «інше» вибрали 1,1% опитаних. Важко відповісти на запитання 14,7% респондентів.

Дослідження також засвідчило, що половина сільського населення (50,8%) з народження живе у рідному селі.

Коментуючи результати опитування, народний депутат України, глава Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ вважає досить сумним той факт, що небагато українців прагне передати дітям духовну спадщину. «Прикро, звичайно, що батьки не готові до того, щоб їх діти успадковували не тільки курей, гусаків і напівзруйнований будинок під шифером, а й щоб діти перейняли у них і якийсь духовний спадок. Це дуже жахливо через те, що, очевидно, самі батьки за своє життя не накопичили цього духовного спадку, і їм просто нема чого передавати. Це дуже гірко», - відзначив він.

Разом з тим, на думку В.ЯВОРІВСЬКОГО, не можна засуджувати те, що половина батьків хочуть залишити у спадок дітям матеріальні цінності. «У нас не було спадкоємності і спадку. І, як наслідок, сьогодні батьки хочуть щось передати дітям. Дякувати Богу, сьогодні не така ситуація, як була в 30-х, в 40-х роках – сьогодні батьки можуть хоч щось передати – якийсь будиночок під шифером, шматок землі. Тому є певний позитив, що 50% хочуть залишити матеріальний спадок своїм дітям. А взагалі має бути 100%, тому що адже на той світ ніхто нічого не забере», - зазначив парламентарій.

Всеукраїнське дослідження «Соціально-економічне положення сучасного українського сіла» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі:» за підтримки керівника групи компаній «Авангард» Олега БАХМАТЮКА з 28 березня по 15 квітня 2011 року. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 123 селах розташованих в 24 областях України і АР Крим, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.