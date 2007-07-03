Справу про фальсифікацію виборів мера Мукачевого передали до суду

Генеральною прокуратурою України направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього радника голови Закарпатської обласної державної адміністрації у даванні хабарів в квітні 2004 року під час проведення виборів Мукачівського міського голови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

За інформацією Генпрокуратури, особа, стосовно якої до суду передано справу, звинувачується у дачі хабарів головам дільничних виборчих комісій, організації викрадення з приміщення Мукачівського міськвиконкому виборчої документації, в тому числі протоколів про результати голосування та виборчих бюлетенів, а також вчинення під час виборів Президента України в 2004 році в м. Тячеві Закарпатської області хуліганських дій та насильства стосовно народного депутата України.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2005 року правоохоронці заарештували радника Закарпатського губернатора Володимира ПАУЛЬО, раніше засудженого, так званого „кримінального авторитета”, президента футбольного клубу „Закарпаття”. Він звинувачувався у фальсифікації виборів мера Мукачевого навесні 2004 року.

Також йому були пред`явлені звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених статтями: 257 (бандитизм), 258 (терористичний акт), 294 (масові заворушення), 295 (заклик до вчинення дій, що загрожують громадському порядку), 342 (опір представнику влади чи правоохоронного органу), 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 341 (захоплення державних будівель чи споруд), 187 (розбій), 194 (умисне знищення або пошкодження майна), 357 (викрадення документів), 146 (незаконне позбавлення волі і викрадення людини), 129 (погроза вбивством), 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і речовинами), 115 (замах на вбивство), 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу), 344 (втручання в діяльність державного діяча), 346 (втручання або насильство стосовно громадського діяча), 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України;