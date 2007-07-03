В ”Артеці” відкрився XV Міжнародний дитячий кінофестиваль

З 3 по 12 липня в Міжнародному дитячому центрі "Артек" пройде XV Міжнародний дитячий кінофестиваль.

Організаторами кінофестивалю виступили МДЦ "Артек" і Фонд пропаганди дитячого кіномистецтва "Кіногрім" (Москва, Росія), повідомили УНІАН в прес-службі "Артеку".

Президенти кінофестивалю – народний артист СРСР Василь ЛАНОВИЙ і народний артист України, керівник Головної служби гуманітарної політики з питань збереження національної культурної спадщини Секретаріату Президента України Олександр БИСТРУШКІН.

Гостями ювілейного кінофестивалю стануть Світлана СВІТЛИЧНА, Ольга СУМСЬКА, Раїса НЕДАШКОВСЬКА, Нона ГРІШАЄВА, Марина ГОЛУБ, Наталія ГВОЗДІКОВА, Ірина ЗУБАВІНА, Світлана ЛЕОНТЬЄВА, Володимир ГОРЯНСЬКИЙ, Євген ЖАРІКОВ, Андрій СМОЛЯКОВ, Віталій БОРИСЮК, Володимир ТАЛАШКО, Всеволод ШИЛОВСЬКИЙ, Максим КОНОВАЛОВ, Денис МАТРОСОВ, Андрій ЧЕРНИШОВ та інші.

Цього року в фестивальній програмі представлено вісім нових фільмів, створених кінематографістами Німеччини, Данії, Росії і України за останніх два роки: «Аврора» (Україна, режисер Оксана БАЙРАК), «Їжачок» (Україна, режисер Євген ШИШКІН), «Хлопчик-перевертень” (Німеччина, режисер Пітер КАЙПЕРС), «Нова стара казка» (Росія, режисер Наталія КАЛАШНИКОВА), «Справжній Дід Мороз» (Росія, режисер Наталія МАКАРОВА, Віталій ВОРОБЙОВ), «Потапов, до дошки» (Росія, режисер Олександр ОРЛОВ), «Одинадцять листів до Бога» (Росія, режисер Акім САЛБИЄВ) і «Факір» (Данія, режисер Петер ФЛІНТ).

За багаторічною традицією фільми-переможці в конкурсних номінаціях «Найдобріший», «Наймудріший», «Самий захоплюючий», «Самий самий», а також кращих акторів назве велике дитяче журі – понад 3000 "артековців" кінофестивальної зміни.

Мале дитяче журі кінофестивалю разом з його беззмінним радником - кінорежисером Ісаком МАГІТОНОМ підіб’є підсумки великого глядацького голосування і назве володарів спеціальних нагород.