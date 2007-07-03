Прикордонники у лісі знайшли схованку контрабандистів

Спробу незаконного переміщення через україно-румунський державний кордон значної партії тютюнових виробів вартістю понад 100 тис. грн. припинили прикордонники Буковини.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Чернівецького прикордонного загону Костянтин ЛІСНІК, прикордонний патруль прикордонної застави «Перкалаба» (Верховинський район Івано-Франківська область) за 15 метрів від лінії державного кордону виявив склад цигарок. Партія тютюнових виробів – понад 100 ящиків - була схована у лісовому масиві під відкритим небом та ретельно замаскована гілками. Власників цигарок на місці не виявили.

Після підрахунку та оформлення відповідних документів охоронці кордону передали цигарки співробітникам митниці. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів, які контрабандисти незаконно намагались перемістити до Румунії, становить понад 100 тис. грн.