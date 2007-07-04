На трасі Житомир-Київ перекинувся пасажирський автобус
09:12, 04 липня 2007Суспільство
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Вчора вранці у Житомирській області поблизу с.Харитонівка Коростишівського району на автодорозі Житомир – Київ рейсовий автобус "ЛАЗ" з 25 пасажирами з`їхав у кювет і перекинувся.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП до Коростишівської центральної районної лікарні направлено 5 осіб, з них одну особу госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Житомирській області.
Всього за добу на території України зареєстровано 157 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 15 осіб та 200 - травмовано.
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