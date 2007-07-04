Лідерство Луценка ”завалить” результат мегаблоку?

Якщо Юрій ЛУЦЕНКО очолить мегаблок демократичних сил, це негативно вплине на загальний результат на виборах, переконаний керівник Центрального штабу блоку “Рух-Українська правиця”, заступник голови УНП Ярослав ДЖОДЖИК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку “Рух-Українська правиця”, він сказав: "Якщо лівий за своїми поглядами ЛУЦЕНКО очолить мегаблок, основна частина виборців якого є патріотичними, це негативно вплине на загальний результат блоку. Тому ті, хто пропонує ЛУЦЕНКА на лідера блоку, працює на пониження загальноблокового результату".

Я.ДЖОДЖИК зауважив, що може "погодитися з ПОРОШЕНКОМ, що рейтинг виборчого списку мав би вибудовуватися на основі соціологічних досліджень".

Проте Я.ДЖОДЖИК наголошує на необхідності "коректно сформулювати питання – визначати не особистий рейтинг політиків, а як вплине їхня присутність на тій чи іншій позиції у списку на результат блоку у складі НСНУ – "Правиця" – "Самооборона".

"Ми усі розуміємо, що основна частина виборців мегаблоку – це патріотичні виборці, для яких ЛУЦЕНКО був і залишається людиною соціалістичних поглядів. Цього можуть не розуміти лише "любі друзі" з НСНУ та "Самооборони", яким інтернаціоналізм ЛУЦЕНКА ближче, ніж національна платформа "Правиці" і частини НСНУ," – заявив він.

На думку Я.ДЖОДЖИКА, "загальнонародне" формування списку може стати "суттєвою перепоною для олігархів, що звикли купувати собі місця у прохідній частині списку”.

На перспективу, вважає він, "необхідно запровадити відкриті регіональні партійні списики з преференціями, коли виборець віддає голоси і за політичну силу, і за конкретну особу в списку, на основі яких і визначається, кого конкретно хочуть бачити українці у парламенті". "Цей спосіб, як на мене, найкраще відображатиме волю народу”, - сказав Я.ДЖОДЖИК.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня лідери «Нашої України» і «Народної самооборони» Вячеслав КИРИЛЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКО підписали декларацію про створення єдиного виборчого блоку.

На думку члена Ради партії «Наша Україна», Петра ПОРОШЕНКА, великі шанси очолити список має лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО. П.ПОРОШЕНКО також вважає, що список повинна очолити та людина, яка допоможе одержати велику перемогу, й визначення її має відбуватися не тільки з урахуванням думки політиків, а й з урахуванням думки виборців, зокрема, шляхом соціологічних опитувань.