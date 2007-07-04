ДАІ відновлює усі свої пости на в’їздах до Києва

На організацію обмеження руху транспорту в центрі Києва з метою запобігання виникнення заторів на автошляхах планується витратити 45 млн. грн. з міського бюджету та ще 56 млн. грн. мають надійти з додаткових джерел.

Як повідомляє газета “Хрещатик” в № 101(3091) від 4 липня 2007 р., такі дані було озвучено вчора на нараді виконуючого обов’язки заступника міського голови Києва Івана САЛІЯ з представниками столичної Державтоінспекції.

Обмеження руху планується ввести на території: Європейською площею — вулицею Грушевського — бульваром Лесі Українки — Великою Васильківською — Європейською площею. Тут планують встановити швидкість руху до 50 км/год, заборонити проїзд маршрутних таксі місткістю менше 19 пасажиромісць та запровадити фіксовані зупинки маршруток на вимогу. Транзитному вантажному транспорту на цю територію взагалі буде заборонено в’їжджати.

Запропоноване нововведення та його фінансування розглянуть на сесії Київради, проведення якої заплановане на 12 липня.

Щоб вирішити ситуацію з транспортом у центрі, компанія “Київпастранс” пропонувала й інший варіант. Як повідомив перший заступник генерального директора компанії Віталій ДМИТРЕНКО, спеціалісти радять збільшити кільце з обмеженим рухом: площа Лесі Українки — Грушевського — Контрактова площа — Глибочицька — Артема — площа Перемоги — Саксаганського — площа Лесі Українки. При цьому маршрутний транспорт має лише підвозити до метро, а не повторювати схему його руху. Пропозиція “Київпастрансу”, на думку учасників наради, актуальніша, проте прийняти її поки що не готові.

Контролюватимуть дотримання нових правил за допомогою системи дорожнього відеонагляду. Поки що такий є лише на перехрестях вулиць Жилянської і Толстого та Федорова й Горького. Вже створено базу автомобілів тих, хто не має перепусток на в’їзд у цю частину міста. Хоча будь-якого покарання для порушників не передбачено. За словами начальника служби організації дорожнього руху Управління ДАІ у Києві Володимира КАМСЬКОГО, нині немає законодавчої бази, яка б дала змогу притягати порушників до відповідальності.

Крім цього, на нараді було прийнято рішення до кінця року відновити усі шість постів ДАІ на в’їздах до столиці: на Одеському, Обухівському, Житомирському, Броварському, Бориспільському та Вишгородському напрямках. Там обіцяють облаштувати транспортні термінали. За інформацією В.КАМСЬКОГО, з метою забезпечення роботи постів створюється окремий підрозділ ДАІ з 92 осіб.