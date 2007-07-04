Ющенко вигнав Задорожнього з ВРЮ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким припинив повноваження члена Вищої ради юстиції Олександра ЗАДОРОЖНЬОГО у зв`язку з порушенням присяги.

Текст Указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, В.ЮЩЕНКО постановив припинити повноваження О.ЗАДОРОЖНЬОГО «ураховуючи звернення VIII позачергового з`їзду суддів України до Президента України, інших суб`єктів, що беруть участь у формуванні персонального складу Вищої ради юстиції, відповідно до статті 131 Конституції України, пункту 8 частини першої та частини другої статті 18 Закону України «Про Вищу раду юстиції»».

Як повідомляв УНІАН, О.ЗАДОРОЖНОГО, разом із Степаном ГАВРИШЕМ та Антоном ЧЕРНУШЕНКОМ, Указом Президента було перепризначено до складу Вищої ради юстиції України 15 грудня 2006 року.