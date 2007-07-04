Синоптики лякають зливами і градом

Завтра в Україні у зв’язку з переміщенням холодного атмосферного фронту із заходу у більшості областей, за винятком сходу, Криму та Приазов’я, пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с, у Карпатах та на Закарпатті вночі дуже сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцетрі, вітер очікується південно-західний, у західній частині з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 25-30 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 24-29°, у південній та східній частинах 30-35°; у західних областях вночі 11-16°, вдень 16-21°; Карпатах вночі 7-12°, вдень 9-14°.

6-7 липня - мінлива хмарність. 6 липня у західних, більшості центральних областей та на півночі Лівобережжя, 7 липня у північній половині України дощі, окремі грози; на решті території місцями короткочасний дощ, гроза, 6 липня у східній половині подекуди шквали 17-22 м/с. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 6 липня в західних областях, 7 липня в північній половині місцями пориви 15-20 м/с. Зниження температури у західних, північних та Вінницькій областях вночі до 10-15°, вдень до 18-23°, у центральних областях вночі до 12-17°, вдень до 21-26°; у південній та східній частині температура вночі 14-19°, місцями до 22°, вдень послаблення спеки до 24-29°.

8-9 липня -переважно без опадів, лише 8 липня на північному сході, а 9 липня у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-27°, на крайньому півдні місцями 28-30°.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Вночі місцями по області короткочасний дощ, гроза, вдень грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°; по області вночі 15-20°, вдень 24-29°.

6-7 липня - мінлива хмарність. Часом дощ (6 липня місцями); окремі грози. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 7 липня місцями пориви 15-20 м/с. Зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 18-23°.

8-9 липня - переважно без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.